Стартовало тестирование Counter-Strike 2. На Twitch появились первые трансляции шутера

22 марта Valve анонсировала Counter-Strike 2 — новую игру в культовой серии. В этот же день стартовало закрытое тестирование: в нём могут принять участие лишь «проверенные участники сообщества», а приглашение можно получить лишь через главное меню CS:GO.

Уже поздним вечером на Twitch и YouTube появились первые стримы с обновлённой версией шутера. Они уже могут протестировать игру в матчах с ботами и в обычном поединке против других игроков. Судя по всему, полноценный соревновательный режим запустится только вместе с релизом этим летом.

Посмотреть на Counter-Strike 2 можно, например, в списке трансляций CS:GO на Twitch. Среди тестировщиков оказался в том числе и Майкл shroud Гжесик — бывший профессиональный игрок.