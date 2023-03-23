Стартовало тестирование Counter-Strike 2. На Twitch появились первые трансляции шутера
Поделиться
22 марта Valve анонсировала Counter-Strike 2 — новую игру в культовой серии. В этот же день стартовало закрытое тестирование: в нём могут принять участие лишь «проверенные участники сообщества», а приглашение можно получить лишь через главное меню CS:GO.
Уже поздним вечером на Twitch и YouTube появились первые стримы с обновлённой версией шутера. Они уже могут протестировать игру в матчах с ботами и в обычном поединке против других игроков. Судя по всему, полноценный соревновательный режим запустится только вместе с релизом этим летом.
Посмотреть на Counter-Strike 2 можно, например, в списке трансляций CS:GO на Twitch. Среди тестировщиков оказался в том числе и Майкл shroud Гжесик — бывший профессиональный игрок.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
00:39
-
00:19
- 22 марта 2023
-
23:29
-
23:02
-
21:45
-
21:25
-
21:17
-
20:46
-
20:16
-
19:49
-
19:37
-
19:04
-
18:47
-
18:07
-
17:47
-
17:22
-
16:47
-
16:09
-
16:05
-
15:57
-
15:52
-
15:32
-
14:51
-
14:45
-
14:12
-
13:55
-
13:50
-
13:30
-
13:21
-
12:48
-
12:35
-
11:58
-
11:09
-
10:40
-
10:18
Партнерский контент