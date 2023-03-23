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Викторию Алонсо, работавшую в Marvel, уволило высшее руководство Disney — Variety

Викторию Алонсо, работавшую в Marvel, уволило высшее руководство Disney — Variety
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В начале недели стало известно об уходе Виктории Алонсо из Disney, которая проработала в Marvel Studios 17 лет. Виктория помогала запускать киновселенную Marvel и играла другие важные роли в развитии проектов компании.

Источники издания Variety выяснили, что Алонсо уволило высшее руководство Disney, причём сделали они это внезапно. Отмечается, что Виктория не ожидала увольнения, а глава киновселенной Marvel, проработавший с Алонсо много лет, не стал вмешиваться и заступаться за коллегу.

Вполне возможно, что увольнение Виктории Алонсо — часть новой стратегии Disney по улучшению общего качества фильмов Marvel. В последние годы зрители жаловались на серьёзное ухудшение спецэффектов в фильмах и сериалах, а Алонсо как раз отвечала за этот раздел.

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