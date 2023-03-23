Леон и Эшли почти спаслись — вышел третий милый аниме-ролик по Resident Evil 4
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Capcom выпустила уже третий эпизод из серии милых аниме-роликов, посвящённых Resident Evil 4. Компания наверняка подогревает интерес к скорому выходу ремейка проекта, чтобы привлечь ещё больше аудитории.
В свежем ролике Леон и Эшли просят помощи у старого местного жителя, а он просит дать ему время. Пока герои ждали помощи, на них напали деревенские жители и почти убили их, как вдруг появился старик на вертолёте. Он, казалось бы, спас парочку, но всё закончилось смертью — как и в случае с двумя прошлыми роликами.
Видео доступно на YouTube-канале CapcomAsia. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет уже 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже озвучка.
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