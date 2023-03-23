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Изначально вампирский шутер Redfall делали и для PS5

Изначально вампирский шутер Redfall делали и для PS5
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Redfall — вампирский шутер, который выйдет только для Xbox и ПК, обойдя PlayStation. Как рассказал геймдиректор Харви Смит, изначально проект разрабатывали и для PS5, однако после того, как Microsoft купила Bethesda, версия для консоли Sony была отменена.

Смит подчеркнул, что что не особо расстраивается, поскольку команда лучше сосредоточилась на двух платформах. Во всём есть свои плюсы.

Нас купила Microsoft, и это изменило всё. Они пришли к нам и сказали: «Никакой PS5, мы сосредоточимся на Xbox, ПК и Game Pass». На самом деле это хорошее решение. Это позволило поддержать Game Pass и работать с двумя платформами. На одну платформу меньше — меньше проблем.
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Redfall выходит 2 мая на ПК и Xbox Series. Шутер также войдёт в подписку Game Pass прямо в день релиза.

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