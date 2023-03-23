Российские онлайн-кинотеатры за год потеряли половину голливудского контента

По информации РБК, российские онлайн-кинотеатры потеряли до половины контента крупнейших западных киностудий. Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий за год сократилось примерно в два раза.
Наибольшее падение объёма голливудского контента зафиксировано у «Кинопоиска». За год площадка потеряла чуть больше 1 тыс. зарубежного контента. Чуть менее половины таких фильмов и сериалов также потерял онлайн-кинотеатр Wink. Меньше всего это повлияло на Okko: количество голливудского контента за год сократилось примерно на треть — почти с 3 тыс. до чуть менее 2 тыс.
Однако уход западных компаний повлиял на просмотры отечественного контента. Тут сыграло роль и повышенное качество российских проектов. Так считает заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов.
Возможно, отказ нескольких мейджоров от работы с отечественными онлайн-кинотеатрами и подтолкнул россиян к просмотру оригинального контента, но решающую роль сыграл рост качества проектов: они стали способны самостоятельно привлекать и удерживать внимание зрителей.
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