Российские онлайн-кинотеатры за год потеряли половину голливудского контента

По информации РБК, российские онлайн-кинотеатры потеряли до половины контента крупнейших западных киностудий. Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий за год сократилось примерно в два раза.

Наибольшее падение объёма голливудского контента зафиксировано у «Кинопоиска». За год площадка потеряла чуть больше 1 тыс. зарубежного контента. Чуть менее половины таких фильмов и сериалов также потерял онлайн-кинотеатр Wink. Меньше всего это повлияло на Okko: количество голливудского контента за год сократилось примерно на треть — почти с 3 тыс. до чуть менее 2 тыс.

Однако уход западных компаний повлиял на просмотры отечественного контента. Тут сыграло роль и повышенное качество российских проектов. Так считает заместитель гендиректора Premier Макар Кожухов.

Возможно, отказ нескольких мейджоров от работы с отечественными онлайн-кинотеатрами и подтолкнул россиян к просмотру оригинального контента, но решающую роль сыграл рост качества проектов: они стали способны самостоятельно привлекать и удерживать внимание зрителей.