Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий к новой части «Звёздных войн»

Издание Variety сообщило, что шоураннер популярного сериала «Острые козырьки» Стивен Найт возьмётся за сценарий к новой части «Звёздных войн». На этой должности он заменит покинувшего проект Деймона Линделофа.

Деталей самого фильма нет. Известно лишь то, его события развернутся после событий новой трилогии, то есть после седьмой, восьмой и девятой частей. Детали проекта должны раскрыть в апреле, на мероприятии Star Wars Celebration.

Напомним, режиссёром фильма выступит Шармин Обаид, снявшая сериал «Мисс Марвел». Ранее инсайдер Джефф Снейдер говорил, что съёмки картины планируют начать в феврале 2024 года. Возможно, во время Star Wars Celebration нам раскроют название фильма и назовут дату премьеры.