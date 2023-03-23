В России начались продажи PS VR2
Поделиться
Российский ритейлер DNS объявил о старте продаж гарнитуры виртуальной реальности PS VR2. Купить гаджет на странцие магазина можно за 70 тыс. рублей. Оригинальная цена составляет $ 550 (примерно 43 тыс. рублей).
Новинка поставляется в комплекте с контроллером PlayStation VR2 Sense. Использовать гарнитуру нужно с PS5. К ней она подключается через кабель USB Type-C.
Продажи PS VR2 во всём мире стартовали 22 февраля этого года. До России устройство добралось спустя месяц.
Журналисты отзывались о PS VR2 в основном тепло. Устройство называли отличным и подходящим для VR-гейминга, однако отмечали, что для полного раскрытия потенциала нужно больше различных игр — таковых пока что слишком мало на рынке.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
11:27
-
10:39
-
10:10
-
09:45
-
09:03
-
08:37
-
08:00
-
00:39
-
00:19
- 22 марта 2023
-
23:29
-
23:02
-
21:45
-
21:25
-
21:17
-
20:46
-
20:16
-
19:49
-
19:37
-
19:04
-
18:47
-
18:07
-
17:47
-
17:22
-
16:47
-
16:09
-
16:05
-
15:57
-
15:52
-
15:32
-
14:51
-
14:45
-
14:12
-
13:55
-
13:50
-
13:30
Партнерский контент