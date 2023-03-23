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Кровавый и яркий — появился вступительный ролик Dead Island 2

Кровавый и яркий — появился вступительный ролик Dead Island 2
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Разработчики Dead Island 2 из Dambuster Studios опубликовали вступительный ролик игры. В видео назвали издателя и разработчиков проекта, а также продемонстрировали различные кадры.

В основном авторы показывали кровавые и яркие фрагменты Лос-Анджелеса, а в конце можно увидеть красующийся логотип тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Dead Island 2 — продолжение зомби-франшизы Dead Island. Действие второй части развернётся в Лос-Анджелесе. Игрокам предстоит убивать сотни зомби и выполнять задания. Судя по первым впечатлениями журналистов, проект получился ярким, с красивой картинкой и приятной атмосферой, однако геймплей местами хромает.

Dead Island 2 выйдет 21 апреля на ПК в Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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