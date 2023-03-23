Киану Ривз не верит в счастливый конец для Джона Уика
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Джон Уик — профессиональный наёмный убийца и опытный боец, которого, кажется, не будет ждать счастливый конец жизни. Именно такого мнения о персонаже Киану Ривз, сыгравший его во франшизе.
Ривз в интервью Comic Book отметил, что фильм с хорошим концом для Уика точно был бы из разряда фантастики, никак иначе.
Я думаю, это мог бы быть фантастический фильм, ведь тогда его жена была бы жива. Они могли бы жить долго и счастливо.
Тем временем в России стартовали официальные показы «Джона Уика 4». Картина вышла в стране с полноценным профессиональным дубляжом. Картину уже очень высоко оценили критики. Вероятно, фильм придётся по душе и простым зрителям.
О пятой части франшизы пока разговоров не было. Не исключено, что четвёртая станет финальной.
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