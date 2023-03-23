Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: в файлах Counter-Strike 2 нашли два новых ножа

Фото: в файлах Counter-Strike 2 нашли два новых ножа
Комментарии

Вчера Valve анонсировала долгожданную Counter-Strike 2. Сегодня известный инсайдер и датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев обнаружил в файлах шутера сразу два новых вида ножа. Своими находками он поделился в Telegram-канале.

Один из ножей чем-то напоминает мачете или кукри. У второго ножа можно увидеть двойное лезвие. Судя по всему, эти два ножа появятся в Counter-Strike 2 в ближайшее время. Официально о добавлении их в шутер Valve ещё не говорила.

Фото: Gabe Follower

Фото: Gabe Follower

Counter-Strike 2 представляет собой ту же CS:GO, но намного детализированнее и лучше. Шутер перевели на движок Source 2, что позволило сделать графику красивее.

Тестирование шутера уже стартовало. На Twitch уже можно найти множество тематических прямых трансляций проекта.

Все подробности Counter-Strike 2 — как легендарный шутер возродят в 2023 году Все подробности Counter-Strike 2 — как легендарный шутер возродят в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023