Фото: в файлах Counter-Strike 2 нашли два новых ножа

Вчера Valve анонсировала долгожданную Counter-Strike 2. Сегодня известный инсайдер и датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев обнаружил в файлах шутера сразу два новых вида ножа. Своими находками он поделился в Telegram-канале.

Один из ножей чем-то напоминает мачете или кукри. У второго ножа можно увидеть двойное лезвие. Судя по всему, эти два ножа появятся в Counter-Strike 2 в ближайшее время. Официально о добавлении их в шутер Valve ещё не говорила.

Фото: Gabe Follower

Фото: Gabe Follower

Counter-Strike 2 представляет собой ту же CS:GO, но намного детализированнее и лучше. Шутер перевели на движок Source 2, что позволило сделать графику красивее.

Тестирование шутера уже стартовало. На Twitch уже можно найти множество тематических прямых трансляций проекта.