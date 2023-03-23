В Cyberpunk 2077 скоро добавят крутую трассировку лучей
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Ещё в сентябре 2022 года был анонсирован новый режим трассировки лучей для Cyberpunk 2077 под названием Overdrive Mode. Датой выхода NVIDIA и CD Projekt RED тогда не поделились — зато сделали это недавно на конференции GDC 2023.
Авторы ролевого экшена заявили, что Overdrive Mode выйдет 11 апреля. С выходом режима отражения с трассировкой лучей будут рендериться в полном разрешении, а непрямой рейтрейсинг будет отражаться по несколько раз.
К тому же с помощью Overdrive Mode все тени и отражения в ролевом экшене станут очень детализированными.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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