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В Cyberpunk 2077 скоро добавят крутую трассировку лучей

В Cyberpunk 2077 скоро добавят крутую трассировку лучей
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Ещё в сентябре 2022 года был анонсирован новый режим трассировки лучей для Cyberpunk 2077 под названием Overdrive Mode. Датой выхода NVIDIA и CD Projekt RED тогда не поделились — зато сделали это недавно на конференции GDC 2023.

Авторы ролевого экшена заявили, что Overdrive Mode выйдет 11 апреля. С выходом режима отражения с трассировкой лучей будут рендериться в полном разрешении, а непрямой рейтрейсинг будет отражаться по несколько раз.

К тому же с помощью Overdrive Mode все тени и отражения в ролевом экшене станут очень детализированными.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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