Появились первые 17 минут ремейка Resident Evil 4

Издание IGN опубликовало первые 17 минут ремейка Resident Evil 4. Эмбарго на публикацию обзоров спало несколько дней назад, а выложить подобный ролик, похоже, разрешили только сейчас.
В первые минуты нам покажут воспоминания Леона, его прибытие в деревню, столкновение с обезумевшими жителями и многое другое. Ближе к концу ролика герой приходит в деревню и пользуется инвентарём.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 создавали с уважением к оригинальному проекту, однако в ремейке есть некоторые нововведения как в геймплейной части, так и в других моментах. Графику, конечно, подняли до уровня современных игр.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет уже завтра, 24 марта, на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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