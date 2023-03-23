Появились первые 17 минут ремейка Resident Evil 4

Издание IGN опубликовало первые 17 минут ремейка Resident Evil 4. Эмбарго на публикацию обзоров спало несколько дней назад, а выложить подобный ролик, похоже, разрешили только сейчас.

В первые минуты нам покажут воспоминания Леона, его прибытие в деревню, столкновение с обезумевшими жителями и многое другое. Ближе к концу ролика герой приходит в деревню и пользуется инвентарём.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 создавали с уважением к оригинальному проекту, однако в ремейке есть некоторые нововведения как в геймплейной части, так и в других моментах. Графику, конечно, подняли до уровня современных игр.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет уже завтра, 24 марта, на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.