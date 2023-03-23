Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com 2000–2023
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые 17 минут ремейка Resident Evil 4

Появились первые 17 минут ремейка Resident Evil 4
Комментарии

Издание IGN опубликовало первые 17 минут ремейка Resident Evil 4. Эмбарго на публикацию обзоров спало несколько дней назад, а выложить подобный ролик, похоже, разрешили только сейчас.

В первые минуты нам покажут воспоминания Леона, его прибытие в деревню, столкновение с обезумевшими жителями и многое другое. Ближе к концу ролика герой приходит в деревню и пользуется инвентарём.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 создавали с уважением к оригинальному проекту, однако в ремейке есть некоторые нововведения как в геймплейной части, так и в других моментах. Графику, конечно, подняли до уровня современных игр.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет уже завтра, 24 марта, на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
 404 - Чемпионат.com
Матч-центр Новости Видео Билеты
Извините, запрашиваемая страница не найдена
Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
© championat.com 2000–2023
© championat.com 2000–2023