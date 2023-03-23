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Новый патч для «Ведьмака 3» улучшил работу игры на чипах RTX 4000

Новый патч для «Ведьмака 3» улучшил работу игры на чипах RTX 4000
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CD Projekt RED выпустила для «Ведьмака 3» на ПК хотфикс. Он значительно улучшает работу ролевого приключения на ПК с видеокартами серии RTX 40 с системой сглаживания DLSS 3.

Мы выпустили для игры The Witcher 3: Wild Hunt на ПК хотфикс. Он улучшает стабильность работы игры на видеокартах серии GeForce RTX 40 с DLSS 3.

Фото: CD Projekt RED

Недавно создатель «Ведьмака» Анджей Сапковский лично посетил студию CD Projekt RED, разработчиков игр про Геральта из Ривии. Как рассказал ведущий дизайнер квестов Филипп Вебер, писатель поделился с командой своей мудростью и дал ей несколько советов. О чём конкретно разговаривали авторы, точно неизвестно, однако наверняка речь шла о «Ведьмаке».

Разработчики поблагодарили писателя за визит и заявили, что с нетерпением ждут их следующей встречи.

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Произошла ошибка. Чтобы найти нужную информацию, рекомендуем перейти на главную страницу
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