Холли Бейли на съёмках «Русалочки» проводила в воде по 13 часов в день
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Холли Бейли, которая сыграла главную роль в игровом ремейке диснеевской «Русалочки», поделилась новой любопытной информацией о съёмках. Во время работы над лентой ей приходилось проводить в воде до 13 часов в день.
Я зашла так далеко, как никогда не заводила себя в жизни. И я чувствую, что «послание» от Ариэль заключалось в том, чтобы знать, что у тебя всегда всё было в порядке.
Ранее актриса признавалась, что съёмки были непростыми, как и подготовка. Она каждый день просыпалась в пять утра и начинала день с тренировок. Также она прошла продвинутый курс по дайвингу и в итоге полюбила этот вид активного отдыха.
Премьера новой «Русалочки» намечена на 26 мая. До российского проката лента, скорее всего, не доберётся.
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