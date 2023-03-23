Respawn обещает добавить в Apex Legends купальники по просьбам фанатов

Фанаты Apex Legends много раз просили Respawn добавить в игру скины купальников. При этом многие понимали, что это вряд ли произойдёт. Но авторы в итоге решили добавить в боевик пляжную одежду. Разработчики недавно в своём «твиттере» заявили, что если их пост наберёт 10 тыс. лайков, то они добавят одеяния для купания.

Хорошо, вот наши условия — если этот пост наберёт 10 тыс. лайков, мы добавим скин с купальником.

В итоге Respawn набрала 10 тыс. лайков за 10 минут. Авторы заявили, что нужно было просить 100 тыс. лайков, но «уговор есть уговор». Сегодня команда презентует трейлер коллекционного ивента, старт которого намечен на 28 марта. Благодаря ему и станут доступны пляжные скины.

В итоге пост с требованием собрать 10 тыс. лайков получил более 90 тыс. «пальцев вверх», а количество его просмотров превысило 6 млн. Фанатское сообщество игры очень радо тому, что в игру добавят скины с пляжными купальниками.