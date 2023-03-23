Apple готова тратить по $ 1 млрд в год на производство фильмов — Bloomberg

Apple собирается каждый год выделять на производство своих фильмов $ 1 млрд, а также самостоятельно выпускать эти ленты в кинопрокат. Этой информацией поделилось издание Bloomberg.
По данным источников журналистов, Apple собирается значительно укрепить своё влияние в Голливуде, а также привлечь в свой онлайн-кинотеатр больше людей. Компания уже ведёт переговоры с целым рядом киностудий, которые собираются выпустить свой новые фильмы в этом и 2024 году.
Напомним, в этом году Apple выпустит несколько ярких картин — «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, боевик «Аргайл» Мэттью Вона и историческую драму «Наполеон» Ридли Скотта.
Bloomberg напомнил, что ранее Apple тратила на свой фильмы значительно меньшие бюджеты. Эти ленты сразу выходили на стриминговом сервисе компании и иногда запускались в ограниченный прокат. Теперь корпорация собирается показывать свой картины в «тысячах кинотеатров» на протяжении минимум одного месяца.
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