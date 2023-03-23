За полтора года «Ростех» продал всего 905 отечественных смартфонов AYYA T1

Отечественные смартфоны AYYA T1 от дочерней компании «Ростеха» поступили в продажу в 2021 году. Выяснилось, что за полтора года их продажи составили всего 905 единиц. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к крупным ритейлерам.

По данным источников, в октябре 2021 года в Россию привезли порядка 5 тыс. смартфонов AYYA T1, а в марте 2023-го стоимость модели была снижена. В сети «М.Видео-Эльдорадо» телефон продают за 7499 рублей, на Ozon его стоимость достигает 12 тыс. рублей в двух модификациях со скидкой в 60%. А на «Яндекс.Маркете» аппарат предлагают купить за 13 420 рублей — тоже по большой скидке.

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Официальный представитель производителя AYYA T1 не раскрыл точные данные о продажах AYYA T1. По его словам, снижение цены на смартфон связано со «специальными акциями, а также стремлением компании предоставить доступ к технологиям безопасности широкому кругу пользователей».

По данным источников, от нескольких сотен до 2 тыс. смартфонов AYYA T1 используют представители силовых структур и «Росатома». Инсайдеры «Ведомостей» подчеркнули, что смартфон AYYA T1 — это нишевый гаджет, который используется в основном корпоративным сектором.