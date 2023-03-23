Нейросеть соединила культового «Терминатора» и «Назад в будущее»

Один из фанатов решил с помощью нейросети показать, как выглядел бы фильм «Назад в будущее», если бы в центре его сюжета оказался суровый Терминатор в исполнении Арнольда Шварценеггера, а в будущем всё ещё заправлял «Скайнет».
«Терминатор» и «Назад в будущее» — культовые киносерии. Их объединяют не только качественные спецэффекты, талантливые актёры и смелые идеи режиссёров Джеймса Кэмерона и Роберта Земекиса. Одна из центральных тем этих лент — путешествия во времени.
Фильм «Назад в будущее» с Терминатором в центре сюжета
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Нейросеть Midjourney недавно обновили до версии V5. Благодаря апдейту ИИ теперь умеет без ошибок изображать все пять пальцев человеческой руки. Автор телеграм-канала «Данайские нейросети» протестировал улучшенную нейронку, попросив её изобразить Брэда Питта, Анджелину Джоли, Скарлетт Йохансон, Райана Гослинга, Эмилию Кларк, Эмму Уотсон и Галь Гадот в олимпийках, которые были модными в 90-е, и с поднятым вверх большим пальцем.
- 23 марта 2023
-
19:34
-
18:52
-
18:28
-
17:59
-
17:38
-
16:56
-
16:24
-
15:57
-
15:48
-
15:33
-
15:25
-
15:01
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
13:38
-
13:35
-
13:02
-
12:43
-
12:08
-
11:27
-
10:39
-
10:10
-
09:45
-
09:03
-
08:37
-
08:00
-
00:39
-
00:19
- 22 марта 2023
-
23:29
-
23:02
-
21:45
-
21:25
-
21:17
-
20:46