Нейросеть соединила культового «Терминатора» и «Назад в будущее»

Один из фанатов решил с помощью нейросети показать, как выглядел бы фильм «Назад в будущее», если бы в центре его сюжета оказался суровый Терминатор в исполнении Арнольда Шварценеггера, а в будущем всё ещё заправлял «Скайнет».

«Терминатор» и «Назад в будущее» — культовые киносерии. Их объединяют не только качественные спецэффекты, талантливые актёры и смелые идеи режиссёров Джеймса Кэмерона и Роберта Земекиса. Одна из центральных тем этих лент — путешествия во времени.

Фильм «Назад в будущее» с Терминатором в центре сюжета

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Нейросеть Midjourney недавно обновили до версии V5. Благодаря апдейту ИИ теперь умеет без ошибок изображать все пять пальцев человеческой руки. Автор телеграм-канала «Данайские нейросети» протестировал улучшенную нейронку, попросив её изобразить Брэда Питта, Анджелину Джоли, Скарлетт Йохансон, Райана Гослинга, Эмилию Кларк, Эмму Уотсон и Галь Гадот в олимпийках, которые были модными в 90-е, и с поднятым вверх большим пальцем.