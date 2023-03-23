Вышел трейлер сериала о легендарном теннисисте Борисе Беккере

Apple TV презентовала трейлер документального мини-сериала Boom! Boom! The World vs Boris Becker. Он рассказывает о жизненном пути легендарного и при этом противоречивого немецкого теннисиста Бориса Беккера.
Трейлер документального мини-сериала Boom! Boom! The World vs Boris Becker
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.
Boom! Boom! The World vs Boris Becker покажет жизненный путь Беккера. Начиная от его старта карьеры и первых невероятных триумфов и заканчивая проблемами с законом. В проекте не только масса уникальных видеоматериалов, но и много интервью с известными спортсменами и родственниками Бориса.
Борис Беккер за свою карьеру выиграл 49 титулов, включая шесть турниров «Большого шлема» и золотую олимпийскую медаль. Спортсмен вёл образ жизни рок-звезды за пределами корта, а его победы всегда попадали в заголовки газет.
Премьера Boom! Boom! The World vs Boris Becker состоится 7 апреля на Apple TV.
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