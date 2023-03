По «Черепашкам-ниндзя» делают большую взрослую игру в стиле God of War

По мотивам культового комикса TMNT: The Last Ronin уже разрабатывают большую игру. События этой визуальной новеллы разворачиваются во вселенной «Черепашек-ниндзя». Об игре изданию Polygon рассказал старший вице-президент по играм и новым медиа Paramount Global Даг Розен.

Розен отметил, что авторы игровой адаптации The Last Ronin в своей работе вдохновляются серией God of War. Он описывает проект как масштабное ролевое приключение от третьего лица. По его словам, сюжет будет аутентичным — точно повторять события драматичного и мрачного комикса о Черепашках-ниндзя.

Как и в оригинальном комиксе, события игры развернутся в суровом Нью-Йорке будущего, где в живых осталась только одна Черепаха, причём какая именно — это секрет, который раскроется в финале. Цель ниндзя-мутанта — отомстить «Клану Ноги» за убийство братьев. При этом протагонист будет использовать все фирменные оружия братьев — парные сай, катаны и нунчаки, а также боккэн.

Издательство IDW запустило The Last Ronin в 2020 году в формате мини-серии из пяти выпусков. Арку написал один из создателей вселенной «Черепах» Кевин Истмен. Комикс основан на идее, которую он придумал вместе с соавтором черепашьей вселенной Питером Лэрдом в конце 1980-х.

По словам Розена, игра по The Last Ronin выйдет через несколько лет. Остальные подробности станут известны в ближайшем будущем.