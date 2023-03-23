Blizzard: готовьтесь к большим очередям в открытой бете Diablo 4

Открытое тестирование Diablo 4 пройдёт в период с 24 по 27 марта. В честь этого события Blizzard обратилась к игрокам, сообщив, что на старте беты на серверах точно будут огромные очереди. Потому что игру хотят опробовать слишком много геймеров.

Авторы также отметили, что закрытая бета Diablo 4 помогла им оценить нагрузку на серверы игры. Студия воспользовалась этой статистикой и данными, чтобы сократить время ожидания в очередях. Разработчики также заявили, что понимают недовольство тех, кто не любит стоять в очередях, но, по их словам, это необходимость, которая поможет качественно провести стресс-тест перед полноценной премьерой игры.

По заверению Blizzard, в случае возникновения проблем ей придётся ненадолго отключать серверы, чтобы улучшать их работу.

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