Blizzard: готовьтесь к большим очередям в открытой бете Diablo 4

Открытое тестирование Diablo 4 пройдёт в период с 24 по 27 марта. В честь этого события Blizzard обратилась к игрокам, сообщив, что на старте беты на серверах точно будут огромные очереди. Потому что игру хотят опробовать слишком много геймеров.
Авторы также отметили, что закрытая бета Diablo 4 помогла им оценить нагрузку на серверы игры. Студия воспользовалась этой статистикой и данными, чтобы сократить время ожидания в очередях. Разработчики также заявили, что понимают недовольство тех, кто не любит стоять в очередях, но, по их словам, это необходимость, которая поможет качественно провести стресс-тест перед полноценной премьерой игры.
По заверению Blizzard, в случае возникновения проблем ей придётся ненадолго отключать серверы, чтобы улучшать их работу.
Diablo 4 полноценно выходит 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One.
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