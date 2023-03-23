Читеров из CS:GO не станут амнистировать в Counter-Strike 2

Получившие VAC-блокировку в CS:GO геймеры не смогут играть в Counter-Strike 2. Об этом Valve рассказала на своём официальном сайте.
До истечения действия бана игроки не смогут принимать участия в матчах по Counter-Strike 2. А в ходе тестирования между сиквелом и CS:GO действуют общие временные блокировки.
Valve также рекомендует остерегаться мошенников, которые предлагают доступ к бете Counter-Strike 2. Издатель отметил, что единственный способ проверить доступ к ограниченному тесту — запустить CS:GO в Steam и проверить свой статус в главном меню.
Сообщается, что сегодня на различных площадках начали продавать аккаунты Steam, на которых можно опробовать сиквел культового шутера. Стоимость таких учёток у некоторых продавцов переваливает за отметку 13 тыс. рублей.
Counter-Strike 2 представляет собой ту же CS:GO, но намного детализированнее и лучше. Шутер перевели на движок Source 2, что позволило сделать графику красивее.
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