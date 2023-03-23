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Авторы Cyberpunk 2077 специально сделали героя Киану Ривза «настоящим ублюдком»

Авторы Cyberpunk 2077 специально сделали героя Киану Ривза «настоящим ублюдком»
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Киану Ривз — очень добрый и притягательный актёр, поэтому создатели Cyberpunk 2077 решили сделать его персонажа, Джонни Сильверхенда — зазнавшимся и противоречивым героем. Причина — наличие у Киану «звёздной силы».

Разработчики хотели, чтобы геймеры не поддерживали ответы Джонни в диалогах и в различных квестах в начале игры. По их задумке герой должен правильно раскрываться и влюблять в себя геймеров ближе к финалу.

Этим любопытным фактом поделился Павел Саско — ведущий дизайнер квестов в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Сейчас Павел руководит разработкой масштабного дополнения Phantom Liberty.

Мы обнаружили очень интересный фактор — звёздную силу. У нас был Киану Ривз, играющий Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077, и есть Идрис Эльба в Phantom Liberty. Нам пришлось принять во внимание тот факт, что каждый раз, когда у нас играла звезда, игроки почти всё время влюблялись в её героя. Поэтому Сильверхенд в начале повествования кажется придурком, который к финалу раскрывается как хороший парень.

Ещё в сентябре 2022 года был анонсирован новый режим трассировки лучей для Cyberpunk 2077 под названием Overdrive Mode. Датой выхода NVIDIA и CD Projekt RED тогда не поделились — зато сделали это недавно на конференции GDC 2023.

Авторы ролевого экшена заявили, что Overdrive Mode выйдет 11 апреля. С выходом режима отражения с трассировкой лучей будут рендериться в полном разрешении, а непрямой рейтрейсинг будет отражаться по несколько раз.

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