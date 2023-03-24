Киану Ривз назвал любимого злодея, с которым он когда-либо сражался

За свою карьеру Киану Ривз снялся более чем в 100 фильмах, в которых его герои противостояли множеству самых разных злодеев. Конечно, актёр не помнит каждого из них, однако у него всё же есть любимый антагонист.
После специального показа «Джона Уика 4» от портала IGN актёр вышел на сцену и ответил на некоторые вопросы зрителей. Одному из фанатов стало интересно, кто же любимый злодей у культового актёра. И ответ оказался вполне ожидаемым — агент Смит.
Что ж, это просто обязан быть Смит, верно? Агент Смит. Хьюго Уивинг.
Агент Смит — главный злодей трилогии «Матрица», которая принесла Киану Ривзу мировую славу. Роль заклятого и крайне стильного антагониста в солнцезащитных очках исполнил Хьюго Уивинг, известный по роли Элронда во «Властелине колец».
Премьера «Джона Уика 4» состоялась 23 марта. Фильм можно посмотреть и в кинотеатрах России: первые зрители восторгаются картиной.
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