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Blizzard и NVIDIA расследуют, почему Diablo 4 приводит к поломке видеокарт RTX 3080 Ti

Blizzard и NVIDIA расследуют причины поломок видеокарт RTX 3080 Ti в Diablo 4
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После старта закрытой беты Diablo 4 на форумах стали появляться сообщения о проблемах на видеокартах RTX 3080 Ti от производителя Gigabyte. Если сперва речь шла о зависании ПК и высоких температурах чипа, то чуть позже игроки столкнулись с самым неприятным — полном выходе ускорителя из строя. С подобной ситуацией столкнулись уже десятки владельцев чипов от Gigabyte.

Blizzard и NVIDIA объявили, что активно работают над установлением причин неисправности видеокарт. В ближайшее время обе компании проведут тесты беты Diablo 4 на видеоускорителях Gigabyte и постараются устранить проблему. Пострадавшим же разработчики рекомендуют полностью отключить, а затем включить блок питания, после чего провести чистую установку драйверов видеокарты.

Открытое тестирование Diablo 4 пройдёт с 24 по 27 марта. Сама игра выйдет 2 июня на ПК и консолях.

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