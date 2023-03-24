Вышел ремейк Resident Evil 4

Сегодня состоялся релиз ремейка Resident Evil 4. Проект доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series, почему-то обойдя стороной Xbox One. До последней платформы тайтл так и не добрался.

В честь релиза Capcom приготовила особый трейлер, в котором показала кадры из игры, сюжетные фрагменты и геймплейные элементы.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

Примечательно, что проект получил полную поддержку русского языка — для игры приготовили даже полноценный профессиональный дубляж, что в последнее время большая редкость.

Что до критиков, то они приняли игру с большим восторгом. Некоторые отмечали, что это лучший ремейк из когда-либо созданных. Игра получилась достойной.