Вышел ремейк Resident Evil 4
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Сегодня состоялся релиз ремейка Resident Evil 4. Проект доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series, почему-то обойдя стороной Xbox One. До последней платформы тайтл так и не добрался.
В честь релиза Capcom приготовила особый трейлер, в котором показала кадры из игры, сюжетные фрагменты и геймплейные элементы.
Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.
Примечательно, что проект получил полную поддержку русского языка — для игры приготовили даже полноценный профессиональный дубляж, что в последнее время большая редкость.
Что до критиков, то они приняли игру с большим восторгом. Некоторые отмечали, что это лучший ремейк из когда-либо созданных. Игра получилась достойной.
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