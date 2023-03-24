В «Дэдпуле 3» появятся важные персонажи из сериала «Локи» — Джефф Снейдер
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Известный инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на проектах Marvel, Disney и DC, рассказал, появления каких персонажей стоит ждать в «Дэдпуле 3».
Как отметил Снейдер, в фильме могут появиться агент Мобиус в исполнении Оуэна Уилсона и Мисс Минутка. Впервые герои появились в сериале «Локи».
Они якобы придут к Дэдпулу и будут разбираться, зачем он вмешался во временные линии. Напомним, что в триквеле «Дэдпула» появится Хью Джекман в роли Росомахи. Персонажа либо вытащат из другой вселенной, либо выдернут из временной линии основной вселенной.
Фото: «Дэдпуле 3»
«Дэдпула 3» снимет Шон Леви. Кто снимется в фильме вместе с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, неизвестно.
Премьера картины назначена на 8 ноября 2024 года.
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