В России выросли расходы на покупку смартфонов

По информации газеты «Известия», расходы на покупку смартфонов в России выросли на 10–35%. В начале марта этого года по сравнению с концом декабря 2022 года средний чек на смартфоны в стране вырос с 21,5 до 23,5 тыс. рублей.
Как отметили несколько ритейлеров, в этом году россияне действительно стали тратить на смартфоны больше, чем годом ранее. По мнению источника «Известий» в крупном ритейлере, это связано с возобновлением спроса на продукцию известных и дорогих мировых брендов, поставляемых в Россию по параллельному импорту.
На рост чека могло повлиять и то, что с начала этого года российские таможенные органы начали активно пресекать ввоз в страну «серых» смартфонов. Их стало меньше, а значит, на рынке остались более качественные и дорогие модели гаджетов.
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