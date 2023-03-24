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Ремейк Resident Evil 4 получит первое бесплатное дополнение 7 апреля

Ремейк Resident Evil 4 получит первое бесплатное дополнение 7 апреля
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Разработчики ремейка Resident Evil 4 из Capcom сообщили, что дополнение «Наёмники» выйдет для игры уже 7 апреля. Оно будет бесплатным — его смогут скачать все владельцы самой игры.

«Наёмники» — особый режим, в котором нужно убивать противников за заданное время и зарабатывать очки. Потом эти очки можно тратить на улучшение оружия, персонажа и покупку различных предметов. Режим «Наёмники» появился с выходом Resident Evil Village и был тепло принят игроками.

Ремейк Resident Evil 4 игроки приняли очень хорошо. В Steam у тайтла более 90% положительных отзывов, а проект называют достойным и отличным. Более подробно с этим можно ознакомиться в нашем материале.

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