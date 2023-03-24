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В Destiny 2 почтили память Лэнса Реддика

В Destiny 2 почтили память Лэнса Реддика
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Новость о смерти Лэнса Реддика потрясла весь мир неделю назад. Актёр, известный по «Прослушке», «Джону Уику», Horizon Zero Dawn и другим проектам, ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

Геймерам Реддик широко известен и благодаря роли командира Завала в Destiny и Destiny 2. После смерти актёра игроки собрались около персонажа, чтобы почтить его память. То же самое уже сделали разработчики шутера. Пользователь DTF Роланд Дискейн обратил внимание, что при входе в Destiny 2 появляется сообщение от авторов проекта. Они отметили, что Реддика будет не хватать.

Ранее стало известно, что буквально за день до своей смерти Лэнс Реддик прошёл дополнение Lightfall для Destiny 2. Подробности можно узнать в нашем материале ниже.

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