Фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи вышел в онлайне
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Шпионский боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вышел в онлайне. Посмотреть фильм можно с сегодняшнего дня на «Кинопоиске».
«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему не справиться, поэтому для выполнения задания шпион объединяется с другими оперативниками и кинозвездой.
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Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и многие другие
«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» — один из немногих голливудских фильмов, вышедших в России после февраля 2022 года. Ленту официально показывали в кинотеатрах страны с профессиональным дубляжом.
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