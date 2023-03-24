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Фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи вышел в онлайне

Фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи вышел в онлайне
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Шпионский боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вышел в онлайне. Посмотреть фильм можно с сегодняшнего дня на «Кинопоиске».

«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему не справиться, поэтому для выполнения задания шпион объединяется с другими оперативниками и кинозвездой.

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«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» — один из немногих голливудских фильмов, вышедших в России после февраля 2022 года. Ленту официально показывали в кинотеатрах страны с профессиональным дубляжом.

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