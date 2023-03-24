Counter-Strike 2 может выйти на мобильных устройствах — датамайнер

Авторитетный датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев обнаружил в файлах бета-версии CS 2 строчки кода, которые указывают на работу Valve над мобильной версией шутера.
Он также опубликовал скриншот с тремя консольными командами, которые могут быть использованы для настройки FPS на телефонах.
Фото: Gabe Follower
Фото: Gabe Follower
Полетаев отмечает, что движок Source 2, на который и переводят CS:GO, изначально поддерживает мобильные устройства, поэтому разработчикам останется лишь поработать над оптимизацией шутера перед выходом на Android и iOS.
22 марта разработчики CS:GO анонсировали продолжение шутера. Сейчас Valve запустила бета-тест Counter-Strike 2, участие в котором принимают опытные игроки и киберспортсмены. Полноценный релиз состоится летом 2023 года.
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