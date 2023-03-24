Counter-Strike 2 может выйти на мобильных устройствах — датамайнер

Авторитетный датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев обнаружил в файлах бета-версии CS 2 строчки кода, которые указывают на работу Valve над мобильной версией шутера.

Он также опубликовал скриншот с тремя консольными командами, которые могут быть использованы для настройки FPS на телефонах.

Фото: Gabe Follower

Фото: Gabe Follower

Полетаев отмечает, что движок Source 2, на который и переводят CS:GO, изначально поддерживает мобильные устройства, поэтому разработчикам останется лишь поработать над оптимизацией шутера перед выходом на Android и iOS.

22 марта разработчики CS:GO анонсировали продолжение шутера. Сейчас Valve запустила бета-тест Counter-Strike 2, участие в котором принимают опытные игроки и киберспортсмены. Полноценный релиз состоится летом 2023 года.