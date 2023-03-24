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В Genshin Impact ослабили нового персонажа Мику. Взамен игрокам дадут примогемы

В Genshin Impact ослабили нового персонажа Мику. Взамен игрокам дадут примогемы
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Спустя несколько дней после выхода Мики в Genshin Impact разработчики игры анонсировали небольшой патч, который ослабит нового персонажа.

С 30 марта Мика будет чуть менее эффективен — заряженная атака героя будет стоить 25 единиц выносливости вместо текущих 20.

Разработчики также пообещали, что компенсируют игрокам возможные неудобства из-за подобных изменений — судя по всему, геймеры получат бесплатные примогемы (внутренняя валюта игры) и другие ресурсы. Количество наград HoYoverse пообещали объявить позже.

Мика — четырёхзвёздочный копейщик, владеющий стихией холода. Персонаж стал доступен в игре со второй половины патча 3.5, пока его можно получить только в баннере событий наряду с Аякой и Сахарозой.

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