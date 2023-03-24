В одном из штатов США детям запретили пользоваться соцсетями без ведома родителей

В штате Юта в США приняли закон, который запрещает детям и подросткам регистрироваться в соцсетях без согласия родителей. Этой информацией поделилось издание The New York Times.

Согласно новому закону, соцсети на территории Юты обязаны предоставлять родителям все сообщения и ответы их детей в переписках. Он также ограничивает доступ к личным данным молодых людей и запрещает отправку несовершеннолетним сообщений от незнакомых взрослых.

По словам автора законопроекта и члена сената Юты Майкла Маккеллы, эти ограничения помогут выйти из «кризиса психического здоровья», который распространён среди американских несовершеннолетних, и направлены на их защиту. Несогласные с новым законом заявляют, что вреда от него будет больше, чем пользы.

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Новый закон штата Юта вступит в силу в марте 2024 года, под его действие попали соцсети, аудитория которых превышает 5 млн подписчиков по всему миру.