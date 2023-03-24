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Стартовал сетевой тест «В тылу врага 2» — продолжения культовой стратегии

Стартовал сетевой тест «В тылу врага 2» — продолжения культовой стратегии
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Fulqrum Publishing устроила сетевой технический тест стратегии Men of War II — продолжения культовой серии стратегий про Вторую мировую войну «В тылу врага». Для участия в нём необходимо перейти на страницу игры в Steam и нажать кнопку «Запросить доступ», после чего начнётся загрузка игры.

Тестирование продлится до 20:00 мск 27 марта.

Во время тестирования геймерам будет доступно для изучения четыре многопользовательских режима (из семи в полной версии игры), пять уникальных карт, а также набор из девяти обучающих миссий для одиночной игры, позволяющих понять основы и более глубокие механики стратегии.

В самих матчах пользователям доступны по одной пехотной, танковой и артиллерийской дивизии СССР, Германии и США. Всего игроки могут опробовать до 80 юнитов.

«В тылу врага 2» выйдет до конца 2023 года только на ПК.

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