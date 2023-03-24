Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact выйдет 26 апреля

HoYoverse анонсировала дату выхода своей новой игры Honkai: Star Rail. Космический ролевой экшен выйдет 26 апреля на ПК в Epic Games Store и на мобильных платформах, а чуть позже доберётся и до консолей PlayStation. Игра будет полностью бесплатной.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Honkai: Star Rail — космическая фэнтезийная ролевая игра, посвящённая «путешествиям по неизведанным мирам». Игра сочетает в себе элементы фэнтези с мифами и легендами, интегрированными в космическую научную фантастику. Разработчики обещают удивить игроков проработанной боевой системой, большим открытым миром и захватывающим сюжетом.
Помимо Honkai: Star Rail, китайские разработчики также трудятся над Zenless Zone Zero — ролевым экшеном, действие которого происходит в мире после апокалипсиса.
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