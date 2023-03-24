Видео: топ лучших трюков и боевых сцен с Киану Ривзом
Поделиться
Киану Ривз уже много лет самостоятельно выполняет некоторые сложные трюки в своих фильмах и участвует в навороченных боевых сценах. Ради кино он овладел целым рядом реальных боевых искусств и каскадёрским ремеслом. Он исполнял сложные трюки в «На гребне волны», а также в «Скорости» и «Матрицах». А в боевых сценах киносериала «Джон Уик» он просто блистает. IGN представил свой топ лучших боевых сцен и трюков с участием Киану.
Топ лучших боевых сцен и трюков с участием Киану Ривза
- «На гребне волны» (1991) — все трюки с плаванием на доске для серфинга.
- «Скорость» (1994) — сцена, в которой герой Киану Ривза на огромной скорости на плоской каталке заезжает под автобус, чтобы разминировать бомбу.
- Серия фильмов «Матрица» — все боевые сцены с рукопашными схватками и стрельбой.
- «47 ронинов» (2013) — все боевые сцены битв на мечах.
- Серия фильмов «Джон Уик» — все боевые сцены с рукопашными схватками и стрельбой.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.
Материалы по теме
«Джон Уик 4» уже идёт в российских кинотеатрах.
Комментарии
- 24 марта 2023
-
18:28
-
18:08
-
18:06
-
17:39
-
17:32
-
17:04
-
16:08
-
16:00
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:28
-
14:48
-
13:55
-
13:53
-
13:25
-
13:21
-
13:07
-
12:44
-
12:12
-
11:47
-
10:52
-
10:19
-
09:41
-
09:21
-
08:36
-
01:09
-
00:34
- 23 марта 2023
-
23:59
-
23:46
-
21:52
-
21:23
-
20:48
-
20:22
-
19:54
Партнерский контент