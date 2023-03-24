Видео: топ лучших трюков и боевых сцен с Киану Ривзом

Киану Ривз уже много лет самостоятельно выполняет некоторые сложные трюки в своих фильмах и участвует в навороченных боевых сценах. Ради кино он овладел целым рядом реальных боевых искусств и каскадёрским ремеслом. Он исполнял сложные трюки в «На гребне волны», а также в «Скорости» и «Матрицах». А в боевых сценах киносериала «Джон Уик» он просто блистает. IGN представил свой топ лучших боевых сцен и трюков с участием Киану.

Топ лучших боевых сцен и трюков с участием Киану Ривза

«На гребне волны» (1991) — все трюки с плаванием на доске для серфинга.

«Скорость» (1994) — сцена, в которой герой Киану Ривза на огромной скорости на плоской каталке заезжает под автобус, чтобы разминировать бомбу.

Серия фильмов «Матрица» — все боевые сцены с рукопашными схватками и стрельбой.

«47 ронинов» (2013) — все боевые сцены битв на мечах.

Серия фильмов «Джон Уик» — все боевые сцены с рукопашными схватками и стрельбой.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Джон Уик 4» уже идёт в российских кинотеатрах.