Лэнс Реддик ещё появится в новом контенте по Destiny 2

Bungie после почтения памяти актёра Лэнса Реддика в Destiny 2 опубликовала блог на тему будущего присутствия актёра в шутере. Разработчики подтвердили, что Завала и дальше продолжит говорить голосом актёра. Похоже, у разработчиков достаточно записанных реплик на обозримое будущее.

Пока мы будем чтить Лэнса через его работу, которая ещё не появилась в игре, но которая останется с нами навсегда. Мы глубоко опечалены его смертью, но благодарны за всё совместное время. Наши сердце с его друзьями и любимыми.

Недавно вышла Destiny 2: Lightfall, а через год появится Destiny 2: The Final Shape — финал текущей сюжетной линии, которая началась в 2014 году с запуском оригинальной Destiny. Фанаты предполагают, что Завала может встретить свою героическую смерть в финальной битве Света и Тьмы.