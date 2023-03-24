Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лэнс Реддик ещё появится в новом контенте по Destiny 2

Лэнс Реддик ещё появится в новом контенте по Destiny 2
Аудио-версия:
Комментарии

Bungie после почтения памяти актёра Лэнса Реддика в Destiny 2 опубликовала блог на тему будущего присутствия актёра в шутере. Разработчики подтвердили, что Завала и дальше продолжит говорить голосом актёра. Похоже, у разработчиков достаточно записанных реплик на обозримое будущее.

Пока мы будем чтить Лэнса через его работу, которая ещё не появилась в игре, но которая останется с нами навсегда. Мы глубоко опечалены его смертью, но благодарны за всё совместное время. Наши сердце с его друзьями и любимыми.

Недавно вышла Destiny 2: Lightfall, а через год появится Destiny 2: The Final Shape — финал текущей сюжетной линии, которая началась в 2014 году с запуском оригинальной Destiny. Фанаты предполагают, что Завала может встретить свою героическую смерть в финальной битве Света и Тьмы.

Материалы по теме
Геймеры почтили память Лэнса Реддика в Destiny 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023