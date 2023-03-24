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Российский суд требует от IMAX исполнять все обязательства перед кинотеатрами РФ

Российский суд требует от IMAX исполнять все обязательства перед кинотеатрами РФ
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Арбитражный суд Москвы обязал канадскую компанию IMAX продолжать исполнять договор, заключённый с юридическим лицом, представляющим киносети «Формула кино» и «Синема парк». Суд вынес это решение 22 марта, представители IMAX на заседании не присутствовали.

Суд постановил, что если до 27 марта IMAX не начнёт исполнять постановление, то с корпорации начнут ежедневно взыскивать 200 тыс. рублей.

IMAX приостановила работу в России в июне 2022 года. При этом компания до сих пор публично не заявляла об уходе из страны и просто перестала отвечать на запросы. А 26 октября прошлого года киносети «Формула кино» и «Синема Парк» подали в суд на IMAX, которая создаёт системы для показа фильмов в кинотеатрах.

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