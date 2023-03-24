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«Оппенгеймер» обойдёт «Интерстеллар» и станет самым длинным фильмом Кристофера Нолана

«Оппенгеймер» станет самым длинным фильмом в карьере Кристофера Нолана — Puck News
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Кристофер Нолан, режиссёр «Тёмного рыцаря», «Интерстеллара» и «Начала», готовится выпустить свой самый длинный фильм в карьере. Как сообщает редактор издания Puck News Мэтт Беллони, хронометраж картины составит целых три часа.

Хронометраж фильмов Кристофера Нолана

  1. «Оппенгеймер» — 3 часа
  2. «Интерстеллар» — 2 часа 49 минут
  3. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» — 2 часа 45 минут
  4. «Тёмный рыцарь» — 2 часа 32 минуты
  5. «Довод» — 2 часа 30 минут
  6. «Начало» — 2 часа 28 минут
  7. «Бэтмен: Начало» — 2 часа 20 минут
  8. «Престиж» — 2 часа 8 минут

Картина расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»), вместе с ним в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») в роли жены учёного и Роберта Дауни-младшего («Мстители») в образе бизнесмена Льюиса Штраусса.

Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.

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