«Оппенгеймер» станет самым длинным фильмом в карьере Кристофера Нолана — Puck News
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Кристофер Нолан, режиссёр «Тёмного рыцаря», «Интерстеллара» и «Начала», готовится выпустить свой самый длинный фильм в карьере. Как сообщает редактор издания Puck News Мэтт Беллони, хронометраж картины составит целых три часа.
Хронометраж фильмов Кристофера Нолана
- «Оппенгеймер» — 3 часа
- «Интерстеллар» — 2 часа 49 минут
- «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» — 2 часа 45 минут
- «Тёмный рыцарь» — 2 часа 32 минуты
- «Довод» — 2 часа 30 минут
- «Начало» — 2 часа 28 минут
- «Бэтмен: Начало» — 2 часа 20 минут
- «Престиж» — 2 часа 8 минут
Картина расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»), вместе с ним в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») в роли жены учёного и Роберта Дауни-младшего («Мстители») в образе бизнесмена Льюиса Штраусса.
Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.
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