«Оппенгеймер» станет самым длинным фильмом в карьере Кристофера Нолана — Puck News

Кристофер Нолан, режиссёр «Тёмного рыцаря», «Интерстеллара» и «Начала», готовится выпустить свой самый длинный фильм в карьере. Как сообщает редактор издания Puck News Мэтт Беллони, хронометраж картины составит целых три часа.

Хронометраж фильмов Кристофера Нолана

«Оппенгеймер» — 3 часа «Интерстеллар» — 2 часа 49 минут «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» — 2 часа 45 минут «Тёмный рыцарь» — 2 часа 32 минуты «Довод» — 2 часа 30 минут «Начало» — 2 часа 28 минут «Бэтмен: Начало» — 2 часа 20 минут «Престиж» — 2 часа 8 минут

Картина расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»), вместе с ним в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») в роли жены учёного и Роберта Дауни-младшего («Мстители») в образе бизнесмена Льюиса Штраусса.

Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.