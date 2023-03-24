В Battlefield 2042 скоро добавят новое оружие и переработают игровой чат

На следующей неделе авторы Battlefield 2042 выпустят для шутера обновление 4.1.0. Оно улучшит игровой процесс и добавит в боевик новый контент, а также исправит некоторые технические ошибки.
С выходом апдейта в Battlefield 2042 появятся три новых ствола российского производства — АЕК-971, РПК-74М и MP443. Кроме того, он починит бронепластины IBA, они будут защищать от урона только тело бойца, а не всего его целиком. DICE также доработает внутриигровой чат, улучшив его интерфейс и добавив настройки персонализации.
Обновление также улучшит дрон OV-P и исправит ряд багов, связанных с поведением оружия и способностями оперативников.
Новое оружие в Battlefield 2042
АЕК 971
Фото: Electronic Arts
РПК-74М
Фото: Electronic Arts
MP443
Фото: Electronic Arts
Полный список грядущих изменений — на официальном сайте Electronic Arts.
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