В Battlefield 2042 скоро добавят новое оружие и переработают игровой чат

На следующей неделе авторы Battlefield 2042 выпустят для шутера обновление 4.1.0. Оно улучшит игровой процесс и добавит в боевик новый контент, а также исправит некоторые технические ошибки.

С выходом апдейта в Battlefield 2042 появятся три новых ствола российского производства — АЕК-971, РПК-74М и MP443. Кроме того, он починит бронепластины IBA, они будут защищать от урона только тело бойца, а не всего его целиком. DICE также доработает внутриигровой чат, улучшив его интерфейс и добавив настройки персонализации.

Обновление также улучшит дрон OV-P и исправит ряд багов, связанных с поведением оружия и способностями оперативников.

Новое оружие в Battlefield 2042

АЕК 971

Фото: Electronic Arts

РПК-74М

Фото: Electronic Arts

MP443

Фото: Electronic Arts

Полный список грядущих изменений — на официальном сайте Electronic Arts.