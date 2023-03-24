Суровый Вин Дизель и брутальный Джейсон Момоа — на новых постерах «Форсажа 10»

Журнал Total Film опубликовал два эксклюзивных постера грядущего «Форсажа 10». На них изображены главные персонажи ленты: Доминик Торетто на первом кадре и злодей Данте в исполнении Джейсона Момоа на втором изображении. Рядом с ним стоит новая героиня по имени Тесс, которую играет Бри Ларсон.

Фото: Total Film

Фото: Total Film

События «Форсажа 10» развернутся сразу после девятой части. Доминик Торетто решает уйти на покой, как вдруг некий Данте (Джейсон Момоа) решает отомстить герою и его семье за ошибки прошлого. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая в кинотеатрах по всему миру. В России лента официально не выйдет. Ранее актриса Мишель Родригес заявила, что концовка фильма по-настоящему удивит зрителей.