Эксперты протестировали Resident Evil 4 на консолях PlayStation и Xbox

Специалисты из Digital Foundry изучили техническое состояние ремейка Resident Evil 4 на ПК, PS5 и Xbox Series. По словам экспертов, Capcom исправила некоторые проблемы, которые наблюдались в демоверсии экшен-хоррора.
В версии для Xbox Series менее отзывчивое управление в сравнении с игрой на PS5. При этом на актуальной консоли Sony многие объекты более размытые, чем на Xbox Series X. Это особенно заметно с включённой хроматической аберрацией.
Фото: Digital Foundry
В консольных версиях при включённой опции «Детализированные волосы» все волосы неестественно мерцают. На ПК такой проблемы нет. На всех приставочных версиях наблюдаются просадки FPS — частота кадров особенно заметно падает с включённой трассировкой лучей. Но FPS на PS5 более стабильный.
По словам экспертов, ремейк не произвёл огромного технического скачка, который совершила оригинальная игра в 2005 году на консоли GameCube. Но переосмысление, по их словам, более чем достойное — практически идеальная в техническом плане игра, из которой нужно лишь вычистить баги и убрать мелкие шероховатости.
Технический анализ ремейка Resident Evil 4
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Capcom.
Более подробное сравнение игры на всех платформах Digital Foundry обещает выпустить позже.
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