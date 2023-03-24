«Дерьмо случается»: звезда «Шазама 2» объяснил провал фильма

Актёр Закари Ливай, который сыграл главную роль в оригинальном «Шазаме» и вернулся к ней в «Шазаме! Ярость богов», объяснил, почему вторая часть проваливается в прокате. По его словам, вся команда авторов и актёры создали прекрасный фильм, но обстоятельства сложились не так, как планировалось.

Думаю, мы сделали действительно прекрасное кино, но дерьмо случается.

Источники издания TheWrap недавно сообщили, что Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала оказал сильное влияние и на недавний «Шазам! Ярость богов». Отмечается, что актёр пытался сфокусировать всю киновселенную DC исключительно на своём злодее, Чёрном Адаме, и Супермене Генри Кавилле, тем самым мешая другим проектам.

Например, в сцене после титров «Чёрного Адама» изначально должен был появиться Шазам, однако Скала настоял на возвращении Генри Кавилла. В итоге новый глава супергеройского направления Джеймс Ганн выбрал совсем другое направление, отказавшись от влияния уже вышедших проектов, а Генри Кавилл не получил роль Супермена.

Информацию TheWrap косвенно подтвердил Закари Ливай, исполнитель роли Шазама. Он поделился заметкой TheWrap на своей странице в социальной сети, тем самым намекнув на правдивость данных инсайдеров.