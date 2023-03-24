Футболистки раскритиковали свои лица в FIFA 23

22 марта в FIFA 23 добавили женскую Лигу чемпионов и несколько женских футбольных команд. Многие спортсменки, которые теперь есть в футбольном симуляторе, открыто раскритиковали разработчиков за их ужасные модели.

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Девушки отмечают, что их игровые копии вообще на них не похожи, а некоторые модели и вовсе лысые. Футболистка сборной США Сидни Леру напомнила, что разработчики перед добавлением в FIFA 23 спортсменок отсканировали их внешность. Поэтому таких проблем с внешностью теоретических возникнуть не должно, но они есть.

Канадская футболистка Дженин Бекки назвала свою копию в FIFA 23 «разнояйцевой близняшкой».

Дженин Бекки в жизни и в игре FIFA 23

А американскую футболистку Сидни Рэй Леру Дуайер сделали лысой, хотя в жизни у девушки прекрасные волосы. Лысыми сделали и других спортсменок.

Сидни Рэй Леру Дуайер в жизни и в игре FIFA 23

Футболистка Мэдисон Хэммонд в своём «твиттере» даже поставила свою неудачную копию из FIFA 23 на аватар.

Мэдисон Хэммонд в жизни и в игре FIFA 23

Футболистка Сара Горден, которая прославилась благодаря скоростным качествам, отметила, что EA дала ей рейтинг скорости 48 из 100. Спортсменка завила, что разработчики не смотрят игры женских команд, которые теперь есть в FIFA 23.