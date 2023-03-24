Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Футболистки раскритиковали свои лица в FIFA 23

Футболистки раскритиковали свои лица в FIFA 23
Аудио-версия:
Комментарии

22 марта в FIFA 23 добавили женскую Лигу чемпионов и несколько женских футбольных команд. Многие спортсменки, которые теперь есть в футбольном симуляторе, открыто раскритиковали разработчиков за их ужасные модели.

Материалы по теме
В FIFA 23 добавили 16 женских футбольных команд и женскую Лигу чемпионов

Девушки отмечают, что их игровые копии вообще на них не похожи, а некоторые модели и вовсе лысые. Футболистка сборной США Сидни Леру напомнила, что разработчики перед добавлением в FIFA 23 спортсменок отсканировали их внешность. Поэтому таких проблем с внешностью теоретических возникнуть не должно, но они есть.

Канадская футболистка Дженин Бекки назвала свою копию в FIFA 23 «разнояйцевой близняшкой».

Дженин Бекки в жизни и в игре FIFA 23

А американскую футболистку Сидни Рэй Леру Дуайер сделали лысой, хотя в жизни у девушки прекрасные волосы. Лысыми сделали и других спортсменок.

Сидни Рэй Леру Дуайер в жизни и в игре FIFA 23

Футболистка Мэдисон Хэммонд в своём «твиттере» даже поставила свою неудачную копию из FIFA 23 на аватар.

Мэдисон Хэммонд в жизни и в игре FIFA 23

Футболистка Сара Горден, которая прославилась благодаря скоростным качествам, отметила, что EA дала ей рейтинг скорости 48 из 100. Спортсменка завила, что разработчики не смотрят игры женских команд, которые теперь есть в FIFA 23.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023