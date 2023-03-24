Вышла последняя серия «Покемонов» — аниме длилось 26 лет

Всё хорошее и культовое когда-нибудь заканчивается. Это не обошло стороной и одно из самых популярных аниме: «Покемон». Проект завершился после 26 лет показа.
Всего проект получил 25 сезонов и 1234 эпизода. Финальная серия получила название The Rainbow and the Pokémon Master! В конце эпизода Эш и Пикачу приближаются к большой дороге и развилке. Друзья выбирают, куда им отправиться теперь — на этом серия завершилась, оставив простор для воображения фанатов.
Видео доступно на YouTube-канале Pokefied. Права на видео принадлежат TV Tokyo.
Мультсериал по «Покемонам» рассказывает историю мальчика Эша, который отправляется в путешествие вместе со своим первым покемоном Пикачу. За свою многолетнюю историю друзья переживали различные приключения: попадали в передряги, находили врагов и новых друзей.
- 25 марта 2023
-
00:19
- 24 марта 2023
-
23:40
-
23:14
-
21:46
-
21:05
-
20:32
-
19:55
-
19:25
-
19:18
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:28
-
18:08
-
18:06
-
17:39
-
17:32
-
17:04
-
16:08
-
16:00
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:28
-
14:48
-
13:55
-
13:53
-
13:25
-
13:21
-
13:07
-
12:44
-
12:12
-
11:47
-
10:52
-
10:19