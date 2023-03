Вышла последняя серия «Покемонов» — аниме длилось 26 лет

Всё хорошее и культовое когда-нибудь заканчивается. Это не обошло стороной и одно из самых популярных аниме: «Покемон». Проект завершился после 26 лет показа.

Всего проект получил 25 сезонов и 1234 эпизода. Финальная серия получила название The Rainbow and the Pokémon Master! В конце эпизода Эш и Пикачу приближаются к большой дороге и развилке. Друзья выбирают, куда им отправиться теперь — на этом серия завершилась, оставив простор для воображения фанатов.

Видео доступно на YouTube-канале Pokefied. Права на видео принадлежат TV Tokyo.

Мультсериал по «Покемонам» рассказывает историю мальчика Эша, который отправляется в путешествие вместе со своим первым покемоном Пикачу. За свою многолетнюю историю друзья переживали различные приключения: попадали в передряги, находили врагов и новых друзей.