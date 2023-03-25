Valve могут готовить новый большой ивент в Counter-Strike — операцию со скинами для курицы

Разработчики шутера CS:GO работают над новой операцией для игры — об этом сообщил датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев.

Он показал строчки кода и файлы, в которых появились три новых коллекции для оружия, пины и новый косметический предмет «Питомцы» (возможно, косметический предмет для куриц на карте).

Фото: Gabe Follower

Чуть позже Valve опубликовали один из пинов на странице Counter-Strike: Global Offensive в Twitter. Датамайнер также сообщил, что разработчики были не против того, что он обнародует информацию о возможной операции.

Фото: Gabe Follower

Операция — большой внутриигровой ивент в шутере CS:GO. Обычно разработчики добавляют новые скины для оружия и другие косметические награды, которые можно получить за выполнение различных миссий. Последняя операция завершилась 22 февраля 2022 года.