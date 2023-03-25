Фото: Леди Гага в образе Харли Квинн на съёмках «Джокера 2»

В Сеть слили несколько фотографий с Леди Гагой в образе Харли Квинн со съёмок «Джокера 2». Судя по изображениям, актриса, певица и обладательница «Оскара» за лучшую песню заметно похудела для этой роли. Напомним, Хоакин Феникс ради воплощения образа Джокера сидел на жёсткой диете, и для сиквела он тоже сбросил вес.

Леди Гага в образе Харли Квинн на съёмках «Джокера 2»

Ранее в Сети опубликовали несколько фотографий и короткое видео со съёмок сиквела «Джокера». На фото можно увидеть самого Феникса в образе Джокера на улицах атмосферного и грязного Готэма.

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Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм будет продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной, Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.

Лента выйдет 4 октября 2024 года.