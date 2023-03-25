Авторы первого «Шазама» хотели видеть в фильме Супермена Генри Кавилла

Исполнитель главной роли в фильмах «Шазам!» и «Шазам! Ярость богов» Закари Ливай признался, что он и команда авторов хотели привлечь в первую часть Супермена в исполнении Генри Кавилла. Но создателям «помешали» заполучить харизматичного британца.

Ливай недавно также публично заявил, что он и авторы обоих фильмов о Шазаме делают всё возможное, чтобы бороться за фанатов, в том числе за тех, кто не любит творчество актёра.

Мы отчаянно пытались заполучить Генри Кавилла в первый фильм. В итоге у нас был Супермен без головы. Потому что нам помешали. Всем этим трудолюбивым людям помешали.

Ниже по тексту — небольшой спойлер к фильму «Шазам!».

В финале первой части «Шазама» зрителям представляют Супермена из киновселенной DC, но показывают только его тело. Видимо, потому, что Генри Кавилла авторам так и не удалось привлечь для камео.