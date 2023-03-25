CS:GO седьмой раз с начала года обновила рекорд по онлайну

На момент написания этой новости в шутер Counter-Strike: Global Offensive играет более 1,5 млн геймеров. Это новый, уже седьмой с начала года рекорд боевика по одновременному онлайну. Очевидно, что люди начали массово играть в экшен после анонса Counter-Strike 2. Кроме того, многие надеются попасть в закрытую бету сиквела.
Новая статистика одновременного онлайна в Counter-Strike 2
Фото: Steam DB
Недавно стало известно, что получившие VAC-блокировку в CS:GO геймеры не смогут играть в Counter-Strike 2. Об этом Valve рассказала на своём официальном сайте.
До истечения действия бана игроки не смогут принимать участие в матчах по Counter-Strike 2. А в ходе тестирования между сиквелом и CS:GO действуют общие временные блокировки.
Counter-Strike 2 представляет собой ту же CS:GO, но намного детализированнее и лучше. Шутер перевели на движок Source 2, что позволило сделать графику красивее.
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